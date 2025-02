Ilnapolista.it - Lo strano arbitraggio di Fabbri

Leggi su Ilnapolista.it

LodiI minuti di recupero segnano lo sliding doors del campionato. L’Inter poteva scendere giù, il Napoli salire a +6 e invece tutto resta uguale. Gli azzurri perdono un’occasione per allungare perché non la chiudono e anche perché c’è l’ennesimo errore arbitrale madornale: Politano atterrato con un pestone sullo 0-0 ma viene ammonito per simulazione. “Che significa”, direbbe Antonio Conte che ha provato a calare la saracinesca difensiva passando al 5-3-2 finale ma Angelino ha trovato il tiro della domenica.Nel primo tempo il Napoli entra in campo e fa capire che vuole gestire il gioco, prendere campo. Dopo un clamoroso errore diche ammonisce Politano per simulazione mentre era un fallo netto di rigore, gli azzurri macinano gioco. McTominay sbaglia davanti a Svilar nella stessa posizione di Bergamo.