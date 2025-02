Tpi.it - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

LodeldiQuesta sera, lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo, il nuovodiche racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.In questa puntata due interviste forti: quella al magistrato Antonio Di Pietro sull’indagine a carico della premier Giorgia Meloni, e altri esponenti del governo, per la liberazione del generale libico Almasri e sullo scontro in corso tra magistratura e governo; e quella con il giornalista Michele Santoro sui molti e importanti temi che il nostro Paese deve affrontare: a cominciare dalla vicenda della multinazionale Beko che dopo l’annuncio di 2000 licenziamenti in Italia, ora sta valutando la possibilità di fare nuovi investimenti nel nostro Paese.