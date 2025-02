Nerdpool.it - Lo showrunner di Chicago Med annuncia che il prossimo episodio sarà incentrato sul Dr. Archer

Leggi su Nerdpool.it

Il dottor Dean(Steven Weber) ha trascorso anni come attore ricorrente all’interno diMed. È stato promosso nel cast principale nella settima stagione e gradualmente è diventato uno dei personaggi più importanti dell’intero show. È difficile immaginare il Med ai giorni nostri senza il suo brontolone.Questo non significa che il personaggio se ne stia tranquillo, ovviamente. Il finale autunnale della stagione 10 di Med si è concluso con il tentativo del dottordi rassegnare le proprie dimissioni. Era stanco di scontrarsi con la nuova arrivata, la dottoressa Caitlin Lenox (Sarah Ramos), e ha deciso che il Gaffney non era più il posto per lui.sta lottando per trovare il suo posto all’interno di GaffneyFortunatamente, il personaggio ha cambiato idea nella première invernale, rimanendo a salvare la vita della dottoressa Sharon Goodwin (S.