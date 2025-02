Ilfoglio.it - Lo sci abruzzese, regale e selettivo, se la caverà anche di fronte a un po’ di cartacce

Pare che il sindaco di Roccaraso, come facevano i governatori della Banca d’Italia, abbia avuto un certo successo con la sua moral suasion stradale e che il numero di pullman in partenza da Napoli spronati dalla nota Tiktoker lo scorso fine settimana sia stato contenuto sulla sessantina. Con l’effetto di rendere minoranza i visitatori giornalieri non abitudinari della montagna, forse un po’ rumorosi e consumatori di cibi fuori contesto e grassi (ma nei rifugi quando mai si è mangiato di magro?) e di farne quasi, rovesciando la logica dell’overtourism, a loro volta l’oggetto di osservazione occasionale, di piccola antropologia e quindi di gita ad hoc (“per uno studio dei gruppi di fagottari alla base delle piste da sci”). Ma forse ad agire non è stata solo la dissuasione municipale e molto lo dobbiamo anche alla naturale capacità di allontanamento da sé propria delle montagne.