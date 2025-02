Lo Sceicco Napoletano noto tiktoker oggi è a Roccaraso | vogliamo solo divertirci

Leggi su Dayitalianews.com

“Devi delle scuse a Napoli.” Con queste parole, ilpartenopeo Antony Sansone, conosciuto come “lo”, ha affrontato il sindaco di, Francesco Di Donato, nei pressi della seggiovia ‘L’Ombrellone’. Tuttavia, il primo cittadino ha rapidamente smorzato ogni possibile controversia rispondendo a Sansone con un sorriso: “Ti voglio bene, voglio bene a tutti i napoletani, forza Napoli.”Successivamente, conversando con i giornalisti, Di Donato ha dichiarato: “è al sicuro. Quando necessario, il sistema sa reagire in modo efficace. Abbiamo garantito a residenti e visitatori la possibilità di godersi la montagna in totale sicurezza.è profondamente riconoscente ai turisti campani. La mancanza di informazioni può creare difficoltà, ma abbiamo fatto il possibile per accogliere tutti nel miglior modo possibile.