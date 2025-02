Lo dicono dalla sua famiglia Grande Fratello scoppia il caso su Lorenzo e il suo passato

Leggi su Caffeinamagazine.it

, la ‘spifferata’ suSpolverato. Amato e odiato, il modello milanese è sempre al centro dell’attenzione sia fuori che dentro la Casa. Recentemente ha messo in guardia Zeudi Di Palma perché Helena e Javier l’avrebbero illusa con il loro comportamento. Adesso, tuttavia, proprio sul conto diarrivano alcune rivelazioni che faranno sicuramente discutere. A rendere tutto pubblico ci ha pensato Biagio D’Anelli, ex concorrente del GF nonché esperto di gossip e tv. A lui è arrivata la voce di un parente di. E non sono cose positive per l’inquilino.Leggi anche: “Tra me e Helena.”.senza freni: tira in ballo anche JavierVoci bomba su: “Non è vero niente.”Biagio D’Anelli ha riportato che un parente diSpolverato gli avrebbe rivelato qualcosa sul suo conto e il suo stile di vita: “Un parente mi ha detto che non vuole lavorare, ma solo oziare“.