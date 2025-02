Livornotoday.it - Livorno | Sorpreso fuori casa nonostante fosse ai domiciliari: "Stavo rientrando da una passeggiata", denunciato

Non ha rispettato gli arrestie per questo un livornese del 1956 è statodalla polizia. Nella serata di ieri, domenica 2 febbraio, le volanti si sono recate in via del Parco perché i cittadini avevano notato la presenza di due soggetti che si aggiravano, con fare sospetto.