LIVE Atletica World Indoor Tour Boston in DIRETTA | Jacobs ripescato e quarto con 6?63! Personale per Vissa nei 3000

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.59: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte!23.57: Gara di passaggio per unancora indietro nella preparazione ma che ha lanciato un buon segnale in vista dei prossimi appuntamenti23.56: E’ partito sicuramente bene Marcellma dai 40 metri in poi non è brillante come nei giorni migliori, perde terreno rispetto ai primi e si deve accontentare delposto. Secondo posto per Jones con 6?57, terzo posto per il britannico Austin con 6?60.con 6?63 si è lasciato alle spalle con 6?6423.55: Noah Lyles vince in 6?52,posto percon 6?63, migliore rispetto alla semifinale23.53. Questi i protagonisti della finale dei 60:Marcell(Italia)Terrence Jones (Bahamas)Noah Lyles (Stati Uniti)Trayvon Bromell (Stati Uniti)PJ Austin (Stati Uniti)23.