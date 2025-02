Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston in DIRETTA: Jacobs lento, ma è ripescato per la finale alle 23.55! Attesa per Vissa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.28: Tra poco i 300 maschili. Questi i protagonisti tra cui Rai Benjamin, specialista dei 400 ostacoli:Jake Odey-Jordan (Gran Bretagna)Matthew Boling (Stati Uniti)Vernon Norwood (Stati Uniti)Rai Benjamin (Stati Uniti)23.24. Gara di testa dello statunitense Josh Hoey che si impone in 3’33?66, record personale, secondo posto per lo statunitense Fisher in 3’33?99, terzo posto per l’australiano Hoare con 3’34?9123.23: Hoey prova ad allungare23.22: Gara molto veloce, si esaurisce il compito della lepre23.20: Whigtman non parte23.17: Tra poco i 1500 metri maschili. Questi i protagonisti:Christian Noble (Stati Uniti)Vince Ciattei (Stati Uniti)Or Hoare (Australia)Joe Waskom (Stati Uniti)Kieran Lumb (Canada)Tom Keen (Gran Bretagna)Jochem Vermeulen (Belgio)Stewart McSweyn (Australia)Graham Blanks (Stati Uniti)Josh Hoey (Stati Uniti)Jake Wightman (Gran Bretagna)Grant Fisher (Stati Uniti)Jonah Hoey (Stati Uniti)23.