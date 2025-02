Calciomercato.it - LIVE Assemblea elettiva Figc: Gravina unico candidato. Presenti anche Infantino e Ceferin

Al Rome Cavalieri l’che eleggerà il nuovo presidente della Federcalcio: sarà confermatoAl Roma Cavalieri Waldorf Astoria Hotel va in scena l’in cui si voterà il nuovo presidente della Federcalcio. L’per il quadriennio 2025-2028 è Gabriele, che è alla guida della federazione dal 2018. Sono 231 i delegati accreditati su 274 aventi diritto, in rappresentanza delle società di Serie A, B, C, Dilettanti, atleti e tecnici. Oltre al voto per il presidente, i delegati saranno chiamatiad eleggere i consiglieri federali (per la Lega Serie A ci sono 12 candidati per 4 posti).– calciomercato.itTra ici sono Aleksandere Zibi Boniek per l’Uefa, Gianniper la Fifa.