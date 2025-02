Europa.today.it - Lite furiosa in casa, accoltella l'ex compagno davanti al suocero e al cognato

Leggi su Europa.today.it

Una donna di 31 anni è stata arrestata nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a Dolianova (vicino Cagliari) per aver aggredito con un coltello a serramanico il suo ex. L'uomo, un 34enne anch'egli residente in paese, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di.