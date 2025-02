Laprimapagina.it - L’Italia supera la Francia: l’agricoltura traina l’economia, l’Umbria punta su qualità e innovazione

italiana ha conquistato nel 2024 il primato europeo per valore aggiunto,ndo lagrazie a una crescita del 9%, come certificato dall’Istat. Questo successo testimonia il know-how e la capacità imprenditoriale del settore, capace di creare economie di scala anche attraverso le filiere. Tuttavia, il comparto agricolo si trova ad affrontare sfide significative, tra cui l’aumento dei costi di gestione, i bassi prezzi riconosciuti ai produttori e gli effetti sempre più marcati del cambiamento climatico, con eventi estremi come la siccità che incidono pesantemente sulle produzioni e sugli allevamenti.In questo contesto, la Regione Umbria si impegna a rafforzare il ruolo delcome motore di sviluppo. L’assessore regionale Simona Meloni sottolinea la volontà di investire in agricoltura di precisione, una strategia che consente un utilizzo più efficiente delle risorse, in particolare dell’acqua.