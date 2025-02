Lisandro Martinez Injury Serious il capo del Man United Amorim dice dopo una perdita davvero cattiva per il palazzo

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-02 19:34:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Il difensore del Manchesteraffronta un “momento difficile”essere stato disteso contro Crystal Palace in Premier League, afferma il manager Ruben.L’Argentina International, che ha perso più di sei mesi della campagna del 2023/24, si è aggrappato al ginocchio in apparente agonia durante un lungo ritardo alla fine della sconfitta per 2-0 delloall’Old Trafford.“Vedremo nei prossimi giorni, ma penso che sia una situazione seria”, ha dettoa Sky Sports. “Lo ha sentito e quando sei un giocatore, sai quando è qualcosa di serio.“Non è solo un grande giocatore ma un personaggio forte nello spogliatoio. Siamo qui per aiutarlo in questo momento difficile, come ci ha aiutato.