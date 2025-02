Quotidiano.net - Liquidazione di Fwu Life Insurance Lux: impatto su 110mila assicurati italiani

Il tribunale distrettuale del Lussemburgo ha disposto lo scioglimento e ladella compagnia lussemburghese FwuLux sottoposta alla vigilanza del Commissariat Aux Assurances. E' quanto rende noto l'Ivass che oggi ha incontrato le associazioni dei consumatoriper "informarli sullo stato della procedura e sui prossimi passi che glisaranno chiamati a fare per far valere le loro pretese nella procedura di". Nei giorni scorsi la capogruppo tedesca Fwu ag ha bloccato i sistemi It di tutte le sue succursali, compresa quella italiana. Sono circai risparmiatoriche hanno sottoscritto le polizze Fwu, la compagniava tedesca la cui società lussemburghese è stata posta indal Tribunale locale. Il totale delle polizze dovrebbe aggirarsi, secondo fonti di settore, attorno ai 400 milioni di euro con un taglio medio di 4000 euro.