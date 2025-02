Lettera43.it - L’interventismo senza precedenti della politica nel risiko bancario

Leggi su Lettera43.it

Ilche diventa rimodulazione degli assetti di un sistema economico-finanziario.di Unicredit che, a dispetto delle rassicurazioni sull’investimento non strategico in Generali comunicato nella tarda sera di domenica 2 febbraio, ora gioca su tre diversi fronti (Francoforte, Milano e ora Trieste). Mediobanca che sta alzando le difese, puntando al fatto che la Bce è allergica alla predi gruppi industriali nel settore creditizio, e al tempo non disdegnando l’idea di trovare una sponda che possa farle da cavaliere bianco. Sullo sfondo, dirimente, laitaliana che con l’uso del golden power è forte di una discrezionalità. E l’Unione europea, mai così debole come ora, i cui strumenti regolatori sono alla mercédirompente onda sovranista.