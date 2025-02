Inter-news.it - L’Inter va ancora a sbattere contro il 5-4-1 del Milan

Ilha sfruttato una tattica difensiva volta a chiudere ogni spazio per poi cercare le riparteze. Una strategia già vista in Supercoppa, mapiù estremizzata.TATTICA DIFENSIVA – Ilè andato in campocon un’idea ben chiara: primo non prenderle. E per farlo Conceicao ha replicato la tattica che aveva approntato con efficacia in Supercoppa. Cioè formare in non possesso un 5-4-1, tenendo il baricentro basso. La chiave difensiva è Musah, schierato come esterno destro di centrocampo in un 4-4-2 con un doppio compito: andare alto a coprire Bastoni nel primo possesso per poi abbassarsi quando i nerazzurri alzavano il baricentro, formando una linea difensiva a cinque affiancandosi a Walker. Ma il tecnico in verità ha fatto anche un passo in più.La strategia adottata dalper mettere in difficoltàPUNTA AGGIUNTA – Per capirlo, guardiamo le posizioni medie delprese da Sofascore:Il numero novanta è Tammy Abraham.