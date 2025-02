Lettera43.it - L’insospettabile amicizia tra Patuelli e De Pascale e altre pillole del giorno

Chi l’avrebbe mai detto: il governatore del Partito democratico in Emilia-Romagna, Michele De, è amicissimo del presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), il super liberale Antonio. Non si contano i vip di ogni settore, dall’economia alla politica, che alla domanda «ma tu conosci De?» rispondono «sì, me lo ha fatto incontrare». La colpa è della città di origine dei due, Ravenna, dove esiste questo asse Pd-Pri (sì, proprio il vecchio Partito repubblicano) che governa il territorio. Intantova a Bruxelles per dichiarare che «è fondamentale che l’Ue utilizzi gli spazi di flessibilità disponibili per evitare che le banche europee si trovino in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti extra Ue». Qualcuno si è messo a scherzare, ma non troppo, affermando che «con Elly Schlein ci possiamo pure trovarenelle liste del Pd alle prossime elezioni».