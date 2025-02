L’inflazione cresce ancora a gennaio +15% rispetto al 2024 +06% mensile

Quifinanza.it - L’inflazione cresce ancora a gennaio, +1,5% rispetto al 2024, +0,6% mensile

L’Istat ha diffuso i dati suldi, i primi del 2025, che mostrano che i prezzi dei beni al consumo stanno continuando are nel nostro Paese.all’inizio del, si è verificato un aumento dell’1,5% in media, trainato soprattutto dalla fine del calo dei prezzi dell’energia dopo i picchi degli scorsi anni.A livello congiunturale, quindia dicembre, c’è stato l’aumento delpiù alto dal picco causato dalla crisi energetica del 2022. I prezzi hanno fatto segnare un +0,6% in un mese soltanto. Continuano are di prezzo più di qualsiasi altro bene o servizio la ristorazione, i servizi ricettivi e l’istruzione, a +2.9%.