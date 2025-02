Oasport.it - Lindsey Vonn tuona: “Non meritavo i commenti irrispettosi che ho ricevuto. Ai Mondiali punto al podio”

Unaa dir poco vulcanica quella che si presenta ai microfoni prima dell’inizio deidi sci alpino 2025 a Saalbach. Alla vigilia della prima prova di discesa, la statunitense ha fatto una conferenza stampa in cui ha affrontato una serie di temi e ha affrontato a muso duro chi l’ha criticata per essere tornata in Coppa del Mondo a 40 anni.Ecco ciò che ha detto la regina della velocità ai giornalisti: “Non credo di aver davvero meritato iche mi sono stati rivolti. Ovviamente mi aspettavo critiche del tipo ‘il tuo ginocchio sta bene?’ È una domanda legittima. Ma mi hanno fatto un sacco di domande che avevano a che fare con me come persona sul mio stato psicologico e sulla vita al di fuori dello sci. E questo è stato completamente inappropriato e irrispettoso e non losicuramente“.