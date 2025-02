Ilfattoquotidiano.it - L’incastro last minute tra Milan e Napoli: Joao Felix in rossonero e Okafor da Conte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ore frenetiche, per dare una svolta. Aurelio De Laurentiis vuole trovare un’alternativa a Kvaratskhelia, ilvuole continuare la sua rivoluzione di gennaio partita da Walker, proseguita con Gimenez e conclusa, forse, con. Ore frenetiche, appunto, ma come sempre low budget. Non che i rossoneri non abbiano speso (perché Gimenez a 32 milioni è l’acquisto più caro della Serie A) o che ilnon abbia incassato (70 milioni per il georgiano). Ma spendere tanto all’ultimo giorno è praticamente impossibile: bisogna ingegnarsi. Eè praticamente fatto.Breve riassunto: ilha deciso di rivoluzionare mezza rosa, anche rispetto alle operazioni di mercato concluse a giugno. O non sarebbe stato messo in vendita Emerson Royal (poi infortunato). O non sarebbe stato ceduto, soprattutto, Morata al Galatasaray.