Ecodibergamo.it - L’impianto di Poznan

Il caso virtuoso del termovalorizzatore dipuò fare scuola anche in Italia. 216.000 tonnellate di scarti all’anno per la distribuzione di 100.000 MW di energia e 300.000 GJ di riscaldamento. Energia pulita a basso costo per 740.000 persone e abbattimento del 70% dei rifiuti prodotti ogni anno, contribuendo alla sostenibilità ambientale