L’Imolese non c’è più Cade in casa contro il fanalino di coda E ora c’è il Ravenna

IMOLESE 0 FIORENZUOLA 2 IMOLESE: Salgado: Garavini, Elefante, Ballanti, Agbugui, Brandi (35’ st Lolli), Vlahovic, Mattiolo (6’ st Gasperoni), Manes (31’ st Diawara), Pierfederici (24’ st Melloni), Raffini. A disp. Adorni, Nistor, De Chiara, Dall’Osso, Cocchi. All. D’Amore. FIORENZUOLA: Ghisleri; Lomolino, Ronchi, De Ponti, Peretti, Carrozza, Tringali, Lauciello (37’ st Boscolo Chio), Sementa (45’ st Postiglioni), Oboe (28’ st Ceravolo), Cocuzza. A disp. Cabrini, Censi, Lori, De Simone, Russo, Niccolai. All. Ciceri. Arbitro: Di Monteodorisio. Reti: 13’ pt Sementa, 40’ st Carrozza. Note: ammoniti Peretti, Mattiolo, Lauciello. La crisi delprosegue, anche al Galli, dove il Fiorenzuola fa di un sol boccone i rossoblù e torna a vincere dopo 11 partite. Tre punti invece che per i rossoblù continuano a non arrivare, nemmenol’ultima in classifica, più cinica e brava ad approcciare una partita che i ragazzi di D’Amore vedono fin da subito sfuggire dalle mani.