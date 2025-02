Sport.quotidiano.net - Ligue 1, il PSG dilaga contro il Brest

Roma, 3 febbraio 2025 – Il PSG riparte dopo il pareggio casalingoil Reims, e sconfigge ilcon il risultato di 5-2. In questo momento, gli uomini di Luis Enrique salgono a quota 50 punti in classifica, a +10 sul Marsiglia, che supera 3-2 il Lione. Tornano alla vittoria anche Monaco e Lille, che sconfiggono rispettivamente Auxerre e St-Etienne. Le partite del ventesimo turno di1 Nell'anticipo di venerdì scorso il Lens espugna lo Stadio della Mosson grazie ai gol di Nzola al 1' e Agbonifo al 61'. Con questo risultato, i giallorossi salgono a quota 33, mentre il Montpellier ritrova una sconfitta dopo due vittorie consecutive e rimane penultimo. Il PSG annienta ilin trasferta nel segno di Dembélé e Ramos, autori rispettivamente di una tripletta (29', 57' e 62') e una doppietta (89', 97'), mentre per i padroni di casa segnano Del Castillo (50') e Ajroque (71').