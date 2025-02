Sport.quotidiano.net - Liga, perde il Real: tutto riaperto in vetta?

Roma, 3 febbraio 2025 – Insi riapre: ilMadrid di Ancelotti cade in casa dell'Espanyol e subisce una sconfitta che in campionato mancava dallo scorso 4 dicembre: i blaocos restano fermi a quota 49, con Atletico Madrid e Barcellona che si riavvicinano e ora distano rispettivamente uno e quattro punti dalladella classifica. I colchoneros superano 2-0 il Mallorca nel segno di Samuel Lino e Griezmann, mentre ai blaugrana basta la rete di Lewandowski al 61' per sconfiggere l'Alavés e centrare il secondo successo conseutivo in campionato. L'Athletic Bilbao non va oltre il 2-2 contro il Betis e centra il secondo pareggio di fila in campionato. Valverde e i suoi raggiungono quota 41 punti, a -4 dal Barcellona in terza posizione e a +4 sul Villarquinto. Le partite della ventiduesima giornata diNell'anticipo del ventiduesimo turno diil Leganés paga l'inferiorità numerica maturata al termine del primo tempo a seguito dell'espulsione di Gonzalez Porrier, resiste fino al 78' ma poi subisce il gol di Pathé Ciss, l'unico della partita, che permette al Rayo Vallecano di portare a casa i tre punti.