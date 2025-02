Iltempo.it - L'ibrido del Toro piace al mondo

Il 2024 è stato un anno straordinario per Automobili Lamborghini, non solo per i risultati commerciali senza precedenti raggiunti dal marchio, con 10.687 vetture consegnate, ma anche per i prestigiosi riconoscimenti internazionali ottenuti dai suoi tre nuovi modelli lanciati da marzo 2023: Revuelto, Urus SE e Temerario. In ciascuno dei tre maggiori mercati globali, America, Europa e Asia, i modelli Lamborghini sono stati premiati per le loro prestazioni, il design e l'esperienza di guida unica, guadagnandosi un posto d'onore nelle classifiche stilate dai più autorevoli magazine ed organizzazioni internazionali. La Lamborghini Revuelto, primo modello della gamma High Performance Electrified Vehicle della Casa, equipaggiato con motore V12, è stata celebrata come “Auto dell'anno” da sei media ed organizzazioni internazionali, ottenendo inoltre due premi per le sue caratteristiche tecniche e di design.