Libri | Stella Cervasio alla Feltrinelli di Chiaia presenta Viva per miracolo

itorna in libreria con il suo amore per gli animali: la giornalista, che presenterà il suo ultimo libro “per” mercoledì 5 febbraio alle ore 18, presso la libreriadi via Santa Caterina a, 23 Napoli.Il libro è pubblicato dcasa editrice Giannini Editore nella nota collana Sorsi. Con l’autrice, dopo i saluti di Giulia Giannini, dialogherà Enzo d’Errico giornalista del Corriere della Sera. Modera la giornalista e scrittrice Tiuna Notarbartolo, direttrice del Premio Elsa Morante.Un’ ex garante dei diritti degli animali, il primo del centro sud, una figura nuova che ha cambiato molte cose nel campo dei rapporti tra volontariato e istituzioni, si prende un momento sabbatico a una fiera dei fiori nell’Orto Botanico della sua città. Ma, mentre respira aria pulita tra le rose, arriva una fotografia terribile sul telefonino: due volontarie hanno trovato una cagnolina nelle mani di due malfattori con un coltello tra le mani.