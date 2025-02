Linkiesta.it - L’IA è inarrestabile, ma bisogna parlare di costi energetici e sicurezza

Il governo americano mobiliterà a breve fino a cinquecento miliardi per lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale (IA), e al Forum economico mondiale di Davos si è parlato (quasi) solo di questa tecnologia. È stato proprio Donald Trump ad annunciare la creazione di una joint venture tra OpenAI, Oracle e SoftBank che si chiamerà Stargate. «Sarà il progetto più importante di questa epoca», ha detto Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI. Google intanto sta per avviare la sperimentazione di un farmaco progettato interamente da un’intelligenza artificiale. «Questa è una nuova rivoluzione industriale», ha commentato il presidente emerito di Harvard e settantunesimo Segretario del tesoro degli Stati Uniti, Lawrence Summers. L’Europa, al contrario, rimane indietro con appena 1,5 miliardi di euro di investimenti annunciati nel settore, e nessuna grande azienda in grado di competere con le portate degli investimenti americani.