Lanazione.it - "L’ex edificio di Battilana dimenticato. Cancellato il centro di aggregazione"

Leggi su Lanazione.it

consigliere comunale Leonardo Buselli chiede nuova dignità per la ex scuola di. Un intervento che nasce dopo la scelta dell’amministrazione comunale, in particolare della vicesindaca Roberta Crudeli, di assegnare alle associazioni di volontariato la gestione delle ex scuole di Castelpoggio. "Vedo che prosegue la scelta da parte dell’amministrazione comunale di dare nuova vita alle scuole dismesse assegnandole ad associazioni del volontariato – scrive Buselli –. Vorrei ricordare all’assessore che esiste una ex scuola anche a, ex sede del comitato ediper il paese. Un luogo che era riservato anche a manifestazioni e sagre gestito dal locale comitato: luogo che usufruivano anche i partiti politici, in primis il Pd dell’assessore. Grazie prima alla pandemia, poi all’amministrazione 5 stelle e oggi all’attuale amministrazione ilnon esiste più".