Levane. Inaugurato il nuovo cinema-teatro

Arezzo, 03 febbraio 2025 – Si è tenuta sabato scorso a, l’inaugurazione delSan Martino. Un evento davvero sentito dalla comunitàse che, dopo 19 anni, potrà tornare a fruire di uno spazio culturale che diventerà centrale per la vita sociale del paese. Una struttura all’avanguardia che conta 199 posti a sedere e tecnologie innovative sia per quanto riguarda il, che per quanto riguarda il(con le quinte che ruotano, passando dal legno al colore nero, e il telaio che cala sullo sfondo garantendo la scenografia scura). Una struttura, inoltre, che ospiterà famiglie, giovani, scuole, associazioni e che diventerà un punto di riferimento non solo perma anche per Montevarchi e Bucine. Con grande commozione e orgoglio sono intervenuti Don Angelo e Don Alexander, i due parroci di