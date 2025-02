Secoloditalia.it - L’Europa vira a destra: Ecr si allarga a diciannove membri e rafforza la presa sul Consiglio Ue

Febbraio 2025 sarà il mese della svolta. Un passaggio storico, il consolidamento di un processo iniziato anni fa e che ora sta per produrre l’esito più temuto dalla sinistra nostrana. Il Parlamento europeo e, soprattutto, ilUe, si stanno spostando acome mai era successo prima. Un’onda lunga che vede il gruppo dei Conservatori e riformisti (Ecr)rsi non solo in termini di numeri, ma soprattutto in peso politico, tanto da agganciare i socialisti di S&D, ridotti al lumicino nelle stanze del potere europeo.Ecr incassa un’altra vittoria: il premier belga pronto a sedere al tavoloA far scattare il cambiamento è stato un tassello all’apparenza secondario, ma cruciale nel gioco degli equilibri europei: il Belgio. Dopo mesi di negoziati, il nazionalista fiammingo Bart De Wever è stato nominato primo ministro e oggi ha prestato giuramento, chiudendo la parentesi del liberale Alexander De Croo.