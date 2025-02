L’Europa si prepara alla guerra commerciale di Trump Scholz | Ai dazi risponderemo con altri dazi Macron | Facciamoci rispettare

Leggi su Open.online

In linea teorica, il vertice informale di Bruxelles di oggi – lunedì 3 febbraio – doveva essere il primo unicamente dedicatodifesa. Nella pratica, c’è un altro tema, ancora più urgente, che i leader Ue sono chiamati ad affrontare: iminacciati da Donald. Al loro arrivo nella capitale belga, i capi di Stato e di governo del Vecchio Continente hanno assicurati di essere determinati a rispondere in modo deciso a un’eventualescatenata da Washington: «In quanto area economica forte, possiamo gestire autonomamente i nostri affari e rispondere aicon. Questo è ciò che dobbiamo fare e che faremo», dice il cancelliere tedesco Olaf: «si faccia»Sulla stessa linea anche l’alta rappresentante per la politica estera europea, Kaja Ks.