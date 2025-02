Thesocialpost.it - L’euro va a picco: le conseguenze delle scelte di Trump, cosa sta succedendo

Leggi su Thesocialpost.it

Inizio difficile per Piazza Affari, influenzata dall’introduzione dei primi dazi americani sotto la nuova amministrazione di. L’indice Ftse Mib, dopo le prime operazioni, registra una flessione dell’1,5%, scendendo a 35.910 punti. Anche le Borse europee avviano la giornata in negativo: Francoforte perde l’1,98%, Parigi il 2,04% e Londra l’1,28%.Leggi anche: Roma, 15enne ferito a coltellate alla stazione Trastevere: “Erano in gruppo, volevano rapinarmi”I dazi imposti dagli Stati Uniti generano turbolenze anche nei mercati asiatici, che si preparano a chiudere in forte calo. Tokyo scivola del 2,7%, Seul del 2,5% e Sydney dell’1,8%. Hong Kong, Shanghai e Shenzhen, che riaprono dopo il capodanno cinese, mostrano perdite dello 0,6%, 0,1% e 1,3% rispettivamente.I future su Wall Street segnano un forte ribasso, con il Nasdaq che segna un -2,4% e l’S&P un -1,9%.