Fanpage.it - L’estrema destra di AfD dice di ispirarsi a Giorgia Meloni sui migranti

Alternative für Deutschland, partito di estrematedesco che per quanto riguarda le politiche migratorie sostiene posizioni radicali come quella della "remigrazione", ha detto che considera di "successi di" come un "modello di comportamento".