Lanazione.it - L’Estra scompare sul più bello. Il ko con Treviso è una pugnalata

Estra 84 Nutribullet 90 ESTRA PISTOIA: Forrest 22, Christon 19, Rowan 3, Kemp 16, Cooke 4; Silins 10, Della Rosa 6, Benetti 4, Saccaggi, Anumba ne, Boglio ne, Novori ne. All. Okorn. NUTRIBULLET: Mascolo 8, Bowman 9, Caroline 8, Olisevicius 18, Paulicap 18; Harrison 15, Macura 11, Pellegrino 3, Mazzola, Mezzanotte, Torresani ne, Martin ne. All. Vitucci. Arbitri: Rossi, Baldini, Bartolomeo. Parziali: 28-23; 46-47; 67-63. Note: tiri da due Pistoia 20/44,22/43, Tiri da tre Pistoia 9/21,5/18. Rimbalzi Pistoia 27,44. PISTOIA Una sconfitta che pesa come un macigno e che relega Pistoia al penultimo posto in classifica che con le vittorie di Napoli e Scafati mettono i biancorossi in piena retrocessione. è il momento più difficile per la squadra di Okorn, scomparsa nell’ultimo quarto, doveha alzato i giri del motore e portato a casa due punti pesantissimi.