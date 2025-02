Oasport.it - Leonardo Fabbri in gara a Ostrava: tutti gli avversari, possibile derby con Weir

sarà uno degli osservati speciali al Czech Indoor Gala, in programma domani pomeriggio a(Cechia) e valevole come quarta tappa di livello gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera. Il primatista italiano di getto del peso si appresta dunque ad effettuare il suo debutto stagionale, oltre quattro mesi dopo il magico trionfo alle Finali di Diamond League a Bruxelles davanti alla leggenda Ryan Crouser con 22.98.Il 27enne fiorentino, dominatore assoluto degli Europei di Roma 2024, vuole mettersi definitivamente alle spalle la grande delusione olimpica di Parigi e si presenta anel ruolo di favorito principale per la vittoria del meeting. Glisulla carta sonoinferiori all’azzurro, che proverà a fare meglio del 21.26 realizzato a Lodz un anno fa nella primaufficiale della scorsa stagione.