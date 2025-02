Ilrestodelcarlino.it - Lentigione, a Pistoia il pareggio è di rigore. Cassani: "Ci è mancato un po’ di coraggio"

PISTOIESE 11 PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Donida; Diodato (43’ st Stickler), Greselin (37’ st Grilli), Maldonado, Basanisi (14’ st Maloku), Kharmoud; Giometti (14’ st Boccia), Sparacello (43’ st Simeri). A disp. Mosti, Baragli, Cuomo, Paci. All. Villa.(3-4-2-1): Gasperini; Lombardi (32’ st Maggioli), Capiluppi, Bonetti (38’ st Grieco); Cavacchioli, Sabba (47’ st Pari), Nappo (20’ st Battistello), Alessandrini; Nanni, Mordini (23’ st Babbi); Pastore. A disp. Pagani, Cortesi, Luppi, Cabassa. All.:. Arbitro: Ferrara di Roma 2 (Fatati e Nappi di Latina. Reti: Nanni (rig.) al 46’ pt, Sparacello (rig.) al 16’ st. Note: ammoniti Mazzei, Nappo, Sabba, Maloku, Boccia, Nanni. Espulso Kharmoud al 45’ pt. Angoli 7-4. Recupero 1’, 5’"rigoroso" per 1 a 1 tra Pistoiese eche comunque in chiave play-off avvantaggia le due squadre e porta il distacco dalla sesta a ben 9 punti, anche per l’incredibile sconfitta casalinga dell’Imolese contro il Fiorenzuola ultimo in classifica.