Leka contro gli haters formato poltrona

Ormaisi arrabbia più dopo le vittorie che dopo le sconfitte. Se dopo il sofferto successo su Nardò di domenica scorsa aveva rimproverato i suoi per la scarsa ferocia mostratala penultima in classifica, ieri dopo la nettissima vittoria sul fanalino di coda il mirino si è spostato sugli ‘’ e più che un sassolino il coach albanese si è tolto un pietrone dalla scarpa. "Le partite dopo gli infrasettimanali sono pericolose, ma per fortuna abbiamo interpretato la partita come volevamo, cercando soprattutto di non farci male perché altrimenti qui dobbiamo andare in gita a Lourdes" è l’esordio che lascia capire l’aria che tira. "Ci tengo a dire che questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie visto com’era partita la stagione, con 8 sconfitte nelle prime 11 partite. Poi ci siamo rimessi in carreggiata ma vedo che appena ne perdiamo una c’è gente che non vede l’ora di vomitarci addosso e sono soprattutto quelli che entrano gratis coi biglietti ricevuti in regalo dal club, non certo chi ci segue coi pulmini a spese loro in tutta Italia per sostenerci.