Ilgiorno.it - Legnano, 73 anni fa la squalifica più lunga della storia della serie A

, 3 febbraio 2025 - Il 3 febbraio 1952 fu una domenica di quelle che restano impresse nella memoria collettiva, un giorno in cui il destino decise di intrecciare calcio e leggenda in una tela di neve e rabbia. Arriva il Bologna La città, avvolta in un candido manto invernale, si preparava ad accogliere un match che sarebbe stato ricordato più per le sue conseguenze che per il gioco espresso in campo. Al "Pisacane", il, già in lotta disperata per mantenere la categoria, affrontava il Bologna. Ma più del risultato, più dell'importanzaposta in palio, c'era un nome che, fin dall'inizio, gravava come un presagio sinistro sui cuori lilla: Bruno Tassini, l'arbitro di Verona. L’arbitro Tassini Già all'andata, il direttore di gara si era guadagnato il rancore dei tifosi legnanesi con due rigori concessi ai felsinei.