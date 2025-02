Lapresse.it - Lega, Vannacci: “Mi ispiro alla guerriglia ma non faccio un partito”

Leggi su Lapresse.it

Il movimento nato da ‘Il mondo al contrario’ “è un comitato culturale nato dopo la pubblicazione del libro, nell’agosto 2023. Intanto, sono diventato un politico. È normale, quindi, che quest’associazione si trasformi”, “prenderà ispirazione d: non è prevista nessuna gerarchia, i gruppi agiranno in base ad alcune direttive. Ci sarà un nuovo statuto, con un diverso scopo. Non diventerà un, però”. Così, in un’intervista a ‘La Verità’, Roberto, eurodeputato della: “Adesso non ci sono ragioni per creare un nuovo soggetto politico”domanda se si tratti di una lista civica, il generale risponde: “Certamente. Se aumenta il numero dei miei sostenitori, cresce la. Io sono sempre stato attento all’obiettivo. Il nostro è raddrizzare il mondo. Lo strumento per raggiungere questo scopo esiste: si chiama