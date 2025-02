Ecodibergamo.it - L’educazione stradale comincia dal seggiolino

In caso di forte decelerazione, la forza d’inerzia può proiettare i corpi in avanti e con rotazione verso l’alto: il 70% dei bambini che riporta lesioni si sarebbe potuto tutelare se protetto in modo adeguato. Usare solo dispositivi omologati dall’ultima direttiva europea. In caso di urto, restano ben saldi al veicolo. Fissare bene le alzatine