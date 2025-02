Ecodibergamo.it - L’edilizia del futuro: cementi a basse emissioni

A Ecomondo è stato presentato «evoBuild», il brand globale pere calcestruzzi. Gli innovativiapportano una riduzione della CO2 di almeno il 30%, e contengono almeno il 30% di inerti riciclati. Per la preparazione del cemento si usano combustibili alternativi in sostituzione di quelli fossili, mentre per produrre il calcestruzzo c’è meno uso di materie prime, come sabbia e ghiaia.