Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 3 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete La nuova settimana apre con Luna nel vostro segno, transito beneaugurante per voi ma anche per altri segni, significa che possiamo tutti ripartire con un nuovo e giovane spirito. Voi siete persino troppo gasati, tutto funziona a ritmo sostenuto, le idee vanno e vengono, ma non importa -sistemerete gli affari nei prossimi giorni. Venere, dea dell'amore, è pronta a entrare in Ariete, preparatevi a vivere nuovi giorni d'amore e aspettatevi pure colpi di fulmine spettacolari. Toro Aspettate che torni la calma nell'ambiente di lavoro. Parlate con gli amici, avete accanto un amico che è un tesoro.