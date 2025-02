Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Come si fa a scegliere tra due amori?

Questa volta la stronza sono io. Fidanzata da 11 anni, tra alti e bassiogni storia di lunga durata. Nelle nostra vita non ci sono le farfalle nello stomaco, ma tanto, tantissimo equilibrio. Entrambi affermati nel lavoro, over 40, non abbiamo figli. Abbiamo poco tempo da passare insieme e, sinceramente, ne cerchiamo anche poco. L’amore parte da se stesse: è la chiave perdi coppia appaganti X Io viaggiatrice incallita, lui poco amante di viaggi e attività varie.