Sport.quotidiano.net - Le regine bianche. Sofia e Federica a caccia del trono. Una corona per due nel SuperG

Duedella neve invitate al festival dello sci. La canzone della velocità suona al ritmo diGoggia eBrignone proprio nei giorni di Sanremo. Si parte domani con i Mondiali di Saalbach, e si va avanti fino a domenica 16 febbraio carichi di aspettative e di un binomio azzurro da sogno, ma non solo. C’è una formula che promette spettacolo, con la velocità pura ad aprire le danze. Sulle Alpi austriache, il programma prevede quattro gare individuali e due gare a squadre, per un totale di 10 set di medaglie in palio. E presto potrebbero piovere metalli pesanti: subito dopo il parallelo a squadre miste di domani (15,15) ecco ilfemminile di giovedì (11,30). Terreno diideale perBrignone eGoggia, che da inizio stagione si sono un po’ spartite le gare fra le porte larghe.