Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 3 febbraio 2025

Grande attesa per l’apertura delle Borse europee. Venerdì scorso, 31 gennaio, a Milano l’indice Ftse Mib si è fermato a 36.471 punti con un rialzo dello 0,12%. Lunedì lotra i titoli di Stato italiani e tedeschi avvia in salita a 112 punti base, mentre scivola l’euro in seguito alle minacce di dazi all’Ue di Donald Trump.Lediin tempo reale8.52 – Sale il prezzo del gas ad AmsterdamI future Ttf salgono dell’1,4% a 54 euro al megawattora.8.35 – In rialzo lotra Btp e Bund tedeschiLotra i titoli di Stato italiani e tedeschi sale a 112 punti base, mentre il rendimento dei bond italiani è stabile al 3,55%.8.30 – L’euro scivola dopo le minacce di dazi all’Ue di TrumpL’euro scivola a 1,0141 sul dollaro, il minimo dal 2022. Poi cede l’13% e scambia a 1,023.