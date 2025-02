Padovaoggi.it - “Le pietre d’inciampo a Padova”, presentazione del libro al Bo

Leggi su Padovaoggi.it

Martedì 4 febbraio alle ore 17 in Archivio antico del Palazzo Bo in via VIII febbraio 2 a, verrà presentato ildal titolo “Le” di Giulia Simone e Mariarosa Davi edito daUniversity Press.Introducono l’incontro Manlio Miele, direttore del.