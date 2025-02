Ultimouomo.com - Le partite sono ancora tante e i giocatori del Napoli sono pochi

Per buona parte della serata di ieri ilè stato in vantaggio di cinque punti sull’Inter seconda. Certo, la squadra di Inzaghi aveva una partita in meno, ma all’Olimpico si aveva la sensazione di essere di fronte a un tornante decisivo di questo duello. Battere la Roma avrebbe voluto dire uscire con 9 punti dal trittico di sfide con Atalanta, Juventus e Roma; avrebbe voluto dire poter affrontare lo scontro diretto in programma tra un mese con la tranquillità di poter persino perdere.Ilperò, forse, ha iniziato troppo presto il suo conto alla rovescia.Mancano quindicialla fine, mancavano due minuti al fischio finale quando McTominay non è riuscito a fare l’ultimo scatto della sua partita. Stava seguendo Dybala, che però si è andato a infilare in area; a quel punto si è staccato per prendere Saelemaekers.