Le parole al femminile

In questi ultimi tempi ascolto e vedo inserite in discorsi ed articoli ledeclinate aldal maschile senza la desinenza "essa" o "esse"; quindi avvocata ed ultima soldata e soldate. Forse sono io che ho perso qualche giro di grammatica, ma non mi sembra appropriato ed anche poco rispettoso. Ora, mi aspetto tra qualche tempo di leggere "dottora", "professora" o "principa". Capisco che così si velocizza il tempo e lo spazio ma credo che ci sia un limite. Carlo Bonora