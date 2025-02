Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Antoni e Selvini sono i migliori. Melgrati così così

Leggi su Sport.quotidiano.net

: 5,5. Al debutto in rossonero rimedia due gol. Purtroppo non è la sua giornata fortunata. SABBIONE: 5,5. Quando la Pianese prova a spingere non riesce ad essere preciso e si avventura in qualche dribbling di troppo. Ci prova di testa in avanti, non trova la porta. FAZZI: 5,5. Rimedia l’ammonizione e Gorgone decide di sostituirlo. Per il resto anche lui soffre un po’ troppo. GASBARRO: 6. Gioca la sua ultima partita con la maglia rossonera, prima di passare all’Ascoli. Non concede grandi occasioni agli attaccanti senesi. GEMIGNANI: 6. Cerca di spingere in avanti e mette al centro diversi buoni cross che, però, non vengono sfruttati a dovere. TUMBARELLO: 6. Il capitano prova a tenere la squadra in partita e cerca il gol con un bel tiro che termina di poco a lato. GUCHER: 6. Meriterebbe mezzo punto in più, ma si fa saltare da Mignani in occasione del gol del raddoppio.