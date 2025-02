Movieplayer.it - Le nuove foto di The Last of Us 2 mostrano alcuni dei personaggi che debutteranno negli episodi

Leggi su Movieplayer.it

Nelle puntate di The Lasf Of Us 2nuovi, ritratti in alcunetratte dalla prossima stagione. TheOf Us tornerà prossimamente sugli schermi televisivi con glidella stagione 2 e il sito di Entertainment Weekly ha ora condiviso alcuneche ritraggono i nuovi. La serie tratta dai popolari videogiochi, in Italia grazie a Sky e NOW, proseguirà la storia di Ellie e Joel. Il ritorno della serie Neil Druckmann, parlando del ritorno di Theof Us, ha anticipato che ci saranno molti cambiamenti rispetto al secondo videogioco, seguendo la storia dei protagonisti e l'evoluzione dei temi al centro della trama. Lo showrunner ha sottolineato cheanni fa avevano avuto da .